¿La Puerta del Diablo dejó de ser fresca? Visitantes perciben un cambio

Panchimalco, uno de los destinos turísticos conocidos por su clima fresco, ha llegado a registrar temperaturas de hasta 32 grados, pese a que en años anteriores alcanzaba mínimos de 18 °C. El cambio es percibido por visitantes y lugareños que frecuentan el Parque Natural Puerta del Diablo.

Quienes llegan al lugar aseguran que todavía se siente una diferencia de temperatura respecto a otras zonas, aunque reconocen que ya no es tan fresco como antes. Algunos visitantes optan por apagar el aire acondicionado de sus vehículos al llegar, mientras otros señalan que deben aclimatarse ante el calor.

La poca vegetación y las áreas sin sombra también llevan a los turistas a utilizar sombrillas, gorras y botellas de agua durante las horas más cálidas.