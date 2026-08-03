La publicidad en redes pone en riesgo la lactancia materna, advierte OPS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) hizo un llamado a los países de las Américas para reforzar la protección de las familias frente al creciente marketing digital de sustitutos de la leche materna, advirtiendo que la publicidad personalizada en redes sociales, el uso de influencers y los algoritmos de inteligencia artificial están generando nuevos desafíos para garantizar que las decisiones sobre alimentación infantil se basen en información objetiva.

El entorno digital ha transformado profundamente la forma en que madres, padres y cuidadores reciben información sobre la lactancia, lo que exige una respuesta coordinada de los Estados para contrarrestar la interferencia de la industria en las primeras etapas de la vida de los niños.

La conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna sirve como marco para visibilizar esta problemática que afecta a las familias de toda la región.