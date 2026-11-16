La temporada navideña comenzó a tomar protagonismo en San Salvador con el encendido del árbol de Navidad de 56 metros de altura, instalado por la panadería San Martín en la Plaza Divino Salvador del Mundo, en San Salvador.

La estructura cuenta con más de medio millón de puntos de luz y fue inaugurada con un espectáculo de fuegos artificiales y música en vivo.

Los asistentes destacaron el ambiente familiar y la iluminación del árbol, además de las presentaciones con luces y drones.

El árbol permanecerá encendido todos los días desde las 6:00 de la tarde hasta la medianoche. Su exhibición está prevista hasta el 6 de enero de 2027.