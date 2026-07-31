La miel puede durar miles de años sin dañarse por sus propiedades naturales

La miel es considerada uno de los alimentos con mayor duración gracias a sus características naturales, que permiten conservarla durante largos periodos sin perder sus propiedades.

Este alimento contiene poca agua y una alta concentración de azúcares, condiciones que dificultan la supervivencia de microorganismos.

Además, las abejas incorporan enzimas durante su elaboración que contribuyen a su conservación.

La cristalización de la miel tampoco significa que esté dañada, ya que es un proceso natural que puede revertirse con calor suave.