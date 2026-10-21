La mayor colonia de pingüinos del mundo pierde más de medio millón de ejemplares en una isla volcánica

Científicos descubrieron una pérdida alarmante de más de medio millón de pingüinos barbijo en una isla volcánica deshabitada del sur austral, que albergaba la colonia de pingüinos más grandes del mundo. Los hallazgos fueron publicados en la revista Current Biology tras comparar estudios aéreos con datos satelitales.

La isla forma parte del archipiélago de los Sandwich del Sur, al norte de la Antártida, y es un lugar agreste, escarpado y azotado por el viento.

En el 2011 fue reconocida como la colonia de pingüinos más grande del mundo. Cuando los investigadores del British Antarctic Survey visitaron la isla en 2023, constataron que la población de pingüinos barbijo había sufrido un drástico descenso.

Desde el 2011 se ha perdido más de medio millón de ejemplares, lo que representa una cuarta parte de la población de la isla.