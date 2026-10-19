La Libertad: lluvias inundan viviendas y habitantes exigen obras de mitigación

Las fuertes lluvias del fin de semana inundaron al menos siete viviendas en la residencial Brisas de Lourdes, ubicada en Colón, La Libertad. Los habitantes piden la intervención urgente de las autoridades para evitar más estragos en la zona.

Durante la limpieza de una bóveda realizada por Obras Públicas se encontraron llantas, troncos y todo tipo de residuos.

Ante las pérdidas materiales, los residentes pidieron a las autoridades intervenir para reducir el riesgo de nuevas inundaciones, por lo que solicitan mejoras en el sistema de captación de agua.