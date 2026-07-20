La Guaira intenta recuperarse tras el terremoto que golpeó al turismo y la economía

El sector turístico del estado La Guaira, en Venezuela, ha sufrido un colapso casi total tras los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que devastaron la región el pasado 24 de junio.

La actividad hotelera y gastronómica, que movilizaba la economía local, se ha visto reducida: un restaurante que solía preparar 450 arepas diarias ahora apenas cocina 15, y solo vende 15 de los 60 almuerzos que ofrecía.

Aunque no hay proyecciones oficiales del costo de la reconstrucción, estimaciones de agencias internacionales sitúan la cifra entre 10,000 y 30,000 millones de dólares. Ante esta situación, la capital, Caracas, se perfila como la alternativa principal para los turistas, ofreciendo 4,300 habitaciones disponibles.