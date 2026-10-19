La generación Z no puede costear la primera cita

Toda mujer tiene la ilusión de una primera cita ideal, pero muchas veces, estas expectativas no se ajustan a lo que los hombres pueden ofrecer debido a su situación económica, aunque ellos también tienen sus propias ideas de lo que les gustaría ofrecer en una primera cita.

Y es que la realidad económica para los jóvenes de la generación Z, es decir los nacidos entre 1997 y 2012, que para 2026 tendrían entre 14 y 29 años, se vuelve cada vez más complicada, el alto costo de la vida, los salarios bajos y las dificultades para encontrar empleo también influyen en la forma en que se relacionan, a esto se suma la influencia de las plataformas digitales, que también están cambiando las expectativas sobre las citas amorosas.

La experta menciona que, ante las pocas oportunidades de crecimiento económico en los empleos tradicionales, muchos jóvenes de la generación z buscan nuevas alternativas para generar ingresos, apoyándose en herramientas digitales.

Algunas personas señalan que las primeras citas han cambiado y que muchos jóvenes buscan nuevas formas de conocer a alguien y cuando ya existe confianza, tienen acuerdos para compartir espacios para salidas amorosas.

Ante el alto costo de la vida y las limitaciones económicas, la experta señala que muchos jóvenes están adoptando nuevas estrategias para administrar mejor sus presupuestos y distribuir sus ingresos.

Investigaciones señalan que los jóvenes actuales están postergando las relaciones románticas ante los gastos y las responsabilidades que estas pueden implicar, muchos priorizan mejorar su situación económica y ahorrar para cumplir metas a futuro.