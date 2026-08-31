La fiebre por BTS reúne a más de 1000 fans en el Parque Cuscatlán

Más de 1000 personas se reunieron en el Parque Cuscatlán para participar en el encuentro nacional de seguidores de BTS.

Entre los asistentes estuvieron salvadoreños y visitantes provenientes de Guatemala. Vanessa Ramos, integrante del grupo de fans Army SV desde hace más de cinco años, obtuvo el primer lugar en el random dance, concurso en el que los participantes deben bailar al ritmo de canciones aleatorias.

El encuentro también reunió a seguidores de diferentes generaciones, como Blanca de González, quien comenzó a escuchar la música de BTS hace tres años y desde entonces forma parte de esta comunidad.