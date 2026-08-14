Kopi Luwak: el café de civeta más caro del mundo con origen en Indonesia

El Kopi Luwak, conocido como el café más exclusivo y caro del mundo, tiene su origen en Indonesia durante el siglo XIX, cuando los trabajadores locales de las plantaciones neerlandesas recolectaban granos de café que las civetas de palma habían digerido y excretado, dando lugar a un método de producción que ha generado controversia por su impacto en el bienestar animal.

La digestión modifica la composición química del grano, ya que las enzimas y jugos gástricos descomponen partes de las proteínas del café, alterando su perfil sensorial y reduciendo su acidez, lo que resulta en un sabor más suave y menos amargo con notas achocolatadas o ligeramente afrutadas.

Una taza de este café puede costar hasta $80 en Estados Unidos, aunque la popularidad internacional ha llevado a que National Geographic documente civetas en pequeñas jaulas y condiciones deficientes para satisfacer la demanda turística y comercial.

Indonesia es el principal productor, con cultivos en Sumatra, Java y Bali, aunque no todos los expertos coinciden en que sea superior a otros cafés de especialidad.