Muere el streamer salvadoreño Komanche a los 30 años

El streamer salvadoreño El Komanche murió a los 30 años, según confirmó su representante, Byron Reyes, en redes sociales.

El creador de contenido, cuyo nombre era Carlos Mauricio Gómez, nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, departamento de San Vicente.

Inició su trayectoria digital con transmisiones de videojuegos en Twitch. Su popularidad creció gracias a colaboraciones con creadores como AuronPlay, El Rubius, Ibai Llanos y Fernanfloo.

Uno de sus proyectos más destacados fueron los Squid Craft Games, una competición de supervivencia virtual dentro de Minecraft.

Los participantes enfrentaban pruebas inspiradas en la serie El Juego del Calamar.

«Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho», expresó su representante en la despedida.

Hasta el momento no se ha confirmado por fuentes oficiales la causa de muerte.

Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil o tiene pensamientos relacionados con el suicidio, recuerda que no estás solo y hay personas dispuestas a escucharte.

En El Salvador, puedes buscar apoyo llamando de forma gratuita y confidencial a la línea de ayuda en salud mental del Sistema de Emergencias Médicas marcando el 131, o comunicándote con los teléfonos de orientación psicológica del Ministerio de Salud.