El 3 de noviembre de 1996, Kobe Bryant debuta oficialmente en la NBA con Los Ángeles Lakers frente a los Minnesota Timberwolves.

Ese mismo día, pero en 1903, Panamá proclama su separación de Colombia y se convierte en una nación independiente.

Con apenas 18 años, Bryant se convierte en uno de los jugadores más jóvenes en disputar un partido de la liga profesional.

Aquel primer encuentro dura solo seis minutos y el basquetbolista no consigue anotar puntos, aunque inicia una carrera de 20 temporadas con Los Lakers.

La separación de Panamá resulta de un movimiento separatista que busca un gobierno propio y define el futuro del territorio.

La ubicación estratégica del istmo y el interés internacional por construir un canal interoceánico influyen en el proceso.