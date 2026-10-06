Kim Kardashian revela que pasó alrededor de cinco años soltera tras su divorcio de Kanye West

Kim Kardashian aseguró que pasó alrededor de cinco años realmente soltera tras su mediático divorcio de Kanye West. La empresaria explicó que esa etapa fue resultado de un proceso personal que comenzó varios años atrás.

Kardashian indicó que decidió tomarse su tiempo antes de volver a involucrarse sentimentalmente. Durante ese periodo se concentró en sus hijos, su trabajo y en recuperar su bienestar.

La fundadora de Skims describió como genial el tiempo que pasó sin una relación formal. Señaló que le permitió dedicar más tiempo a sus cuatro hijos y a los proyectos profesionales que quería desarrollar. Añadió que no sentía prisa ni vacío, sino que necesitaba su tiempo.