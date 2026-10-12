Kim Kardashian regresa con más drama y glamour en la segunda temporada de All´s Fair

Kim Kardashian vuelve a ponerse en la piel de Aldura Grant en la segunda temporada de Olds Fair, la serie de Ryan Murphy. La producción acaba de presentar su nuevo tráiler oficial con más drama y glamour.

La historia vuelve a centrarse en el exclusivo bufete de abogadas Grand Ransom y Green, donde los casos de divorcio de alto perfil, los secretos y las rivalidades prometen llevar los conflictos a otro nivel.

En esta nueva entrega, las protagonistas tendrán que enfrentarse a nuevos desafíos profesionales, alianzas inesperadas y tensiones personales que podrían poner en peligro el futuro de la firma.