Kenia: declaran culpable a un gurú por la muerte de 191 adeptos

Un tribunal de Kenia declaró culpable a Paul Nthenge Mackenzie, un gurú que se autodenominaba pastor, por un caso relacionado con la muerte de 191 adeptos de una secta que habría promovido el ayuno extremo para conocer a Jesús.

Sus cómplices también fueron declarados culpables, en un caso en el que la mayoría de las víctimas eran niños.

La investigación corresponde a la masacre del bosque de Shakahola, que salió a la luz en 2023 tras el hallazgo de cientos de cadáveres en las inmediaciones de Malindi, en la costa de Kenia. Desde entonces, el número de cuerpos encontrados ha superado los 400.

Durante el proceso judicial, el tribunal escuchó a más de 120 testigos y contó con la presencia de familiares de las víctimas.