De Harry Styles a Jacob Elordi: los amores de Kendall Jenner

La modelo Kendall Jenner celebra un nuevo cumpleaños y su historial amoroso recorre nombres del deporte, la música y el cine.

Su primer vínculo público fue con Harry Styles en 2013. Un año después estuvo vinculada al basquetbolista Jordan Clarkson.

La lista continúa con el cantante A$AP Rocky, los basquetbolistas Blake Griffin y Ben Simmons, y el modelo Anwar Hadid. Su pareja actual es el actor Jacob Elordi.

Entre 2020 y 2022 mantuvo la relación más larga de su historial con el jugador de básquet Devin Booker.

Luego vino el vínculo con el cantante Bad Bunny, entre 2023 y 2024, que generó críticas y comentarios en redes.