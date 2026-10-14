Kelly Osbourne revela que duelo por muerte de su padre marcó su drástica pérdida de peso

Kelly Osbourne confesó que ni siquiera ella era consciente de cuánto había cambiado su apariencia física tras la muerte de su padre.

Según relató, fue al ver unas fotografías de una prueba de vestuario para los premios Grammy cuando se sorprendió por su extrema delgadez.

La artista explicó que atravesaba un profundo sufrimiento emocional tras la muerte de su padre, ocurrida el pasado 22 de julio.

Aseguró que su pérdida de peso no se debió a un trastorno alimenticio, sino a que le resultaba difícil incluso cuidar de sí misma.

En una entrevista con The Sun, retomada por la revista People, compartió detalles de uno de los periodos más difíciles de su vida. La extrema delgadez de la cantante generó preocupación y una ola de comentarios en redes sociales.