Kaylee Hottle, actriz de «Godzilla vs Kong», fallece a los 18 años

La actriz Kaylee Hottle, conocida por interpretar a Jia en «Godzilla vs Kong» (2021) y «Godzilla x Kong: The New Empire» (2024), falleció a los 18 años en un accidente de tránsito en Maryland, según confirmó su padre Joshua Hottle.

Las autoridades informaron que el vehículo se salió de la carretera y el exceso de velocidad sería una posible causa.

Hottle, quien era sorda, se convirtió en un símbolo de inclusión en Hollywood al comunicarse mediante la lengua de señas.

Compañeros y estudios cinematográficos expresaron sus condolencias.