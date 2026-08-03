Katy Perry y Justin Trudeau buscan estabilizarse y formar una familia

Katy Perry y Justin Trudeau planean fortalecer su relación y establecer una vida más estable después de varios meses de romance, y su objetivo es encontrar un ritmo adecuado que funcione para sus respectivas familias, con un tiempo libre en agosto para definir la estructura de su vínculo.

La cantante y el ex primer ministro de Canadá, padre de tres hijos, han compartido tiempo en Europa durante las últimas semanas junto a sus hijos.

La pareja busca echar raíces y asegurarse de que exista un sistema estable para criar a sus hijos, mientras compaginan sus agendas.