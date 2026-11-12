KATSEYE desata polémica por subir al escenario a integrante con conmoción cerebral

Los médicos le recomendaron reposo, pero la empresa decidió que igual subiera al escenario.

La integrante de KATSEYE Megan Skiendiel reapareció en el escenario sentada en una silla y con gafas oscuras durante un concierto en Austin, Estados Unidos.

La cantante había informado a inicios de noviembre de 2026 que sufrió una conmoción cerebral y que los médicos le recomendaron reposo.

Esa lesión obligó a posponer tres fechas del Wildworld Tour en Detroit, Chicago y Mineápolis. En Austin regresó bajo restricciones médicas: participó sentada, sin bailar y con lentes para protegerse de las luces.

La presentación generó preocupación y críticas en redes sociales. Muchos fanáticos cuestionaron que estuviera expuesta a luces brillantes y música a alto volumen en plena recuperación.

KATSEYE es un grupo femenino formado por HYBE y Geffen Records a través del reality show Dream Academy, e integrado por seis miembros.