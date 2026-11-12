KATSEYE desata polémica por subir al escenario a integrante con conmoción cerebral

La integrante de KATSEYE Megan Skiendiel reapareció en el escenario sentada en una silla y con gafas oscuras durante un concierto en Austin, Estados Unidos.

La cantante había informado a inicios de noviembre de 2026 que sufrió una conmoción cerebral y que los médicos le recomendaron reposo.

Esa lesión obligó a posponer tres fechas del Wildworld Tour en Detroit, Chicago y Mineápolis. En Austin regresó bajo restricciones médicas: participó sentada, sin bailar y con lentes para protegerse de las luces.

La presentación generó preocupación y críticas en redes sociales. Muchos fanáticos cuestionaron que estuviera expuesta a luces brillantes y música a alto volumen en plena recuperación.

KATSEYE es un grupo femenino formado por HYBE y Geffen Records a través del reality show Dream Academy, e integrado por seis miembros.