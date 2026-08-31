Karol G y Bruno Mars encienden rumores de romance tras publicar fotos juntos y mensaje en Instagram

Las fotografías publicadas por la cantante colombiana Karol G en su cuenta oficial, en las que aparece abrazada al intérprete estadounidense Bruno Mars en actitud cómplice durante una celebración privada, encendieron las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos artistas.

Las imágenes fueron difundidas la tarde del sábado 29 de agosto y muestran a los dos artistas abrazados en varias tomas, brindando con los brazos entrelazados y compartiendo momentos lejos de los grandes escenarios, incluyendo un pastel decorado con el nombre de la gira actual de Karol G, «Viajando por el mundo».

Horas antes, Bruno Mars había publicado en su cuenta de Instagram un reel en el que aparece paseando en un automóvil con actitud pensativa, acompañado del mensaje: «Lo único que quieres es paz. Cuando te estás enamorando de una latina».

El video incluía un fragmento de la colaboración de ambos artistas, «No me arrepiento de sentir tanto», donde se escucha específicamente la parte interpretada por la colombiana.