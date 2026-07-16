Karol G protagoniza portada de Elle y muestra su faceta más íntima y vulnerable

Karol G, la reconocida cantante colombiana conocida como La Bichota, es la protagonista de la más reciente portada digital de la prestigiosa revista Elle, donde muestra una faceta mucho más íntima, vulnerable y reflexiva de su vida personal y artística, alejándose de la imagen fuerte que la caracteriza.

En la entrevista, la artista habló sobre la evolución de su carrera y el momento personal que atraviesa, asegurando que detrás de la figura segura que proyecta también existe una mujer sensible que ha aprendido a abrazar sus emociones y mostrarse tal como es.

La portada, que presenta a la cantante con una estética elegante y sofisticada, reafirma su posición como una de las figuras latinas más influyentes del momento en la industria musical.

La publicación ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes han elogiado su sinceridad y la evolución artística de la colombiana.