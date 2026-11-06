Kanye West regresa a la pasarela con desfile de Yeezy acompañado por sus cuatro hijos en Los Ángeles

Kanye West volvió a presentar una colección de Yeezy en una pasarela y esta vez tuvo compañía familiar: sus cuatro hijos.

El desfile se realizó el 4 de noviembre de 2026 en una tienda ubicada en Beverly Boulevard, en Los Ángeles, y fue su primer desfile completo en más de cuatro años.

Durante el evento, la presencia de los niños quedó registrada en fotografías del desfile, reportadas por Entertainment Weekly.

North, la mayor, llevó el cabello azul, mientras que sus hermanos aparecieron con ropa de tonos neutros. No se anunció que los menores fueran parte del equipo creativo de la colección. Bianca, esposa de Kanye, asistió al evento y también fue fotografiada con North.