Juzgado ordena prisión para conductor señalado de atropellar a repartidor

El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó prisión para Francisco, señalado como responsable de la muerte del motociclista repartidor Manuel, ocurrida en el Boulevard del Hipódromo.

Según la investigación, consumió bebidas alcohólicas en un restaurante de la Zona Rosa y luego condujo su vehículo en sentido contrario y a excesiva velocidad, impactando a la víctima, cuyo cuerpo fue arrastrado aproximadamente 16 metros, y huyó sin brindar auxilio, abandonando el automotor unos 800 metros después.

Vídeos presentados en la audiencia mostraron al imputado bebiendo y el momento del impacto.

El juez dictó la medida cautelar por riesgo de fuga y obstaculización, y ordenó el congelamiento de dos cuentas bancarias del acusado por un monto superior a los 80 mil dólares.

Se le acusa de homicidio culposo y conducción peligrosa.