Juramentan Consejo Consultivo de Conapina

El consejo permite a los jóvenes expresar sus ideas y proponer soluciones en sus comunidades, en cumplimiento de la ley crecer juntos y con apoyo internacional.

Los seleccionados, de entre 13 y 17 años, debían estar matriculados en centros educativos públicos o privados, presentar autorización de sus padres y un ensayo; su elección fue mediante convocatoria abierta.

En el último año, han participado en espacios de diálogo en El Salvador y en países como Estados Unidos, Colombia y Honduras, además de incidir en propuestas ante la Asamblea Legislativa.