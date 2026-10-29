Juramentación de voluntarios del Cuerpo de Paz

Son los 29 nuevos voluntarios del cuerpo de paz de Estados Unidos que dedicarán dos años de servicio al desarrollo de comunidades salvadoreñas, fueron juramentados como parte de la promoción Torogoz 2, la segunda que se incorpora desde la reapertura del programa en 2023.

De este grupo, 18 voluntarios trabajarán en iniciativas de desarrollo juvenil y 11 se enfocarán en fortalecer la economía de las comunidades que los recibirán.

Antes de iniciar sus labores, los integrantes completaron 11 semanas de capacitación en idioma español, adaptación cultural y habilidades técnicas para prepararse para el trabajo en el país, los voluntarios serán desplegados en ocho zonas: La Paz Centro, Morazán Norte, Chalatenango Norte, Usulután Norte, Sonsonate Este, Cabañas Este, Santa Ana Norte y San Miguel Oeste.

Con esta incorporación, el cuerpo de paz contará con 38 voluntarios en servicio en El Salvador, incluidos los nueve que ya trabajan en distintas comunidades del territorio nacional.