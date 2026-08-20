Julio registró temperaturas récord, sequías e inundaciones en distintas regiones del mundo

El mes de julio de 2026 estuvo marcado por fenómenos climáticos extremos en todo el planeta, con temperaturas récord, sequías que afectaron cultivos y ríos en Europa y América, e inundaciones que obligaron a evacuar a 700,000 personas en China.

La NOAA igualó julio de 2026 con julio de 2024 como uno de los más calurosos registrados, mientras Copernicus lo ubicó como el segundo más cálido con 1.47 grados.

En El Salvador, el 10 de agosto se alcanzaron 43.5 grados en Santa Rosa de Lima y La Unión, y 41.1 en Jiquilisco, según el Ministerio de Medio Ambiente.

El calor y la sequía afectaron los ríos Sena, Rin y Danubio en Europa, mientras Canadá reportó 591 incendios activos.

Mientras tanto, lluvias monzónicas provocaron emergencias en Bangladesh, India y Afganistán, y el huracán Geneviève alcanzó categoría 5 en el Pacífico.