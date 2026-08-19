Julio fue el mes más caluroso a nivel nacional

Julio de 2026 estuvo marcado por temperaturas récord y fenómenos extremos en distintas partes del planeta, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) lo iguala con julio de 2024, otro de los más calurosos registrado.

El servicio de cambio climático de Copernicus, implementado por el centro europeo de previsiones meteorológicas a medio plazo, lo ubicó como el segundo más cálido, con una temperatura global 1.47°C por encima del promedio de la era preindustrial. Además, los océanos alcanzaron su temperatura más alta registrada para un mes de julio.

El calor golpeó con fuerza a Norteamérica, África y Asia, que vivieron un mes de julio más cálido, Europa también enfrentó altas temperaturas y poca lluvia, esta combinación de calor y sequía afectó cultivos, ríos y ecosistemas, además de aumentar el riesgo de incendios y generar problemas para el transporte y la producción de energía.

La sequía se registró especialmente fuerte en varias zonas de Europa, los ríos Sena, Rin y Danubio registraron niveles muy bajos, mientras condiciones secas también afectaron partes de Canadá, Estados Unidos, México, África, Asia, Sudamérica y Centroamérica.

En El Salvador se registraron temperaturas récord alcanzando los 43.5 grados en distrito de Santa Rosa de Lima en La Unión el pasado 10 de agosto, según los registros del Ministerio de Medio Ambiente, ese mismo día en Jiquilisco, Usulután se reportó 41.1 grados, expertos en el tema también señalaron afectaciones en las cosechas de maíz y frijol ante la falta de lluvia.

A esto también se sumaron incendios forestales de grandes proporciones en Francia y España, registrando una actividad excepcional, mientras Canadá reporto 591 incendios activos, 43 de ellos fuera de control, mientras unas regiones enfrentaban calor y sequía, otras sufrían lluvias intensas e inundaciones.

Las lluvias monzónicas provocaron emergencias en Bangladesh, India, Afganistán, Kirguistán y Corea del Sur. En China, alrededor de 700,000 personas fueron evacuadas por las inundaciones, también hubo fenómenos ciclónicos importantes, como el huracán Genevieve, que alcanzó categoría 5 en el Pacífico y la tormenta Bertha que provoco fuertes lluvias, vientos e inundaciones en Luisiana.

Los océanos y los polos también dejaron señales de alerta, el mar alcanzó una temperatura récord para julio y se registraron fuertes olas de calor marinas en zonas del atlántico y el mediterráneo. Mientras tanto, el hielo del ártico y la Antártida se mantuvo en niveles muy bajos. El panorama muestra un clima cada vez más marcado por extremos de calor, sequía e incendios en unas regiones, y lluvias e inundaciones en otras.