Julia Roberts ha debutado por fin en la alfombra roja de la Mostra de Venecia con el thriller psicológico «After the Hunt», dirigido por Luca Guadagnino.

La actriz, aclamada por una multitud, interpreta a una profesora de filosofía de Yale confrontada con un presunto caso de agresión sexual.

La cinta, que se presenta fuera de competición, busca generar conversación al exponer puntos de vista contrapuestos sobre el tema, ocho años después del inicio del movimiento MeToo, en un contexto social aún polarizado.

Imagen: Facebook Vogue Italia