Juicios por maltrato infantil

La violencia infantil no siempre deja huellas físicas, también se manifiesta a través de gritos, amenazas, humillaciones, intimidación, abandono o negligencia. Conductas que pueden afectar el desarrollo emocional y psicológico de niñas, niños y adolescentes.

En El Salvador, la legislación protege a los menores frente a cualquier forma de maltrato y establece consecuencias legales para quienes resulten responsables.

Pero también existen casos en los que las denuncias por maltrato infantil surgen en medio de separaciones o disputas por la custodia, y pueden utilizarse como amenazas o mecanismos de presión entre los padres.

Pero ¿cómo se diferencia una denuncia legítima de una acusación falsa?

Quien denuncia a una persona sabiendo que es inocente también puede enfrentar responsabilidad penal por denuncia calumniosa.

Ante cualquier sospecha de maltrato infantil, la población puede presentar una denuncia ante el Conapina, Procuraduría General de la República, la Policía Nacional Civil o la Fiscalía General de la República.