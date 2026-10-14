Juicio por masacre de los jesuitas se reprograma para abril de 2027

El juicio contra los militares y civiles acusados del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras de la UCA se reprogramó. La audiencia se fijó para el 5 de abril del próximo año.

La reprogramación se dio en razón de una serie de peticiones sobre la salud de algunos procesados y porque el servidor se encuentra en una audiencia instalada hasta el 30 de octubre.

La Fiscalía fijó postura de que la diligencia se evacue en un solo acto por los testigos y la abundante información histórica y documental. Los imputados enviados a juicio son trece personas, entre ellos el expresidente Alfredo Cristiani y el exdiputado Rodolfo Parker.