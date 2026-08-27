Juicio contra Meta por generar adicción en niños y jóvenes

Facebook e Instagram están acusados de tener modelos que crean adicciones en niños y adolescentes, un juzgado en Estados Unidos analiza el diseño de las plataformas y sus consecuencias. Funciones como la reproducción automática de videos, historias y reels son diseñadas para mantenerte en la pantalla el mayor tiempo posible.

Los dueños de esas redes sociales quieren llegar a un acuerdo para pagar hasta 18 millones de dólares y cerrar el juicio por las fallas en la protección a menores de edad, el estado de florida rechazo el acuerdo donde el fiscal del caso aseguro que los pagos son una miseria en comparación con los profundos daños en adicciones en millones de menores, además están diseñadas para generar ganancias en otro hallazgo se encontró que hay notificaciones recurrentes para obligar al usuario volver a las pantallas.

La demanda incluye que la compañía engañaba al público sobre los peligros que implica como la salud mental o de violar la ley de protección de la privacidad infantil en internet. Meta niega rotundamente las acusaciones. Mientras tanto solamente se comprometió a implementar políticas de protección a niños y niñas.