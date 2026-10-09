Juicio contra exalcaldesa de Soyapango inicia por actos arbitrarios y desobediencia

Inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, por los presuntos delitos de actos arbitrarios y desobediencia. Según la Fiscalía, durante su gestión realizó despidos de empleados municipales sin seguir el procedimiento legal establecido.

Los trabajadores afectados acudieron a los juzgados correspondientes y obtuvieron resoluciones que ordenaban su reinstalación en sus puestos de trabajo, así como el pago de salarios y prestaciones.

Sin embargo, según la Fiscalía, la exedil y el concejo municipal no acataron las resoluciones judiciales.