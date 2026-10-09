Juicio contra exalcaldesa de Soyapango inicia por actos arbitrarios y desobediencia

La Fiscalía señala que Montano realizó despidos sin seguir el procedimiento legal establecido.

Inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, por los presuntos delitos de actos arbitrarios y desobediencia. Según la Fiscalía, durante su gestión realizó despidos de empleados municipales sin seguir el procedimiento legal establecido.

Los trabajadores afectados acudieron a los juzgados correspondientes y obtuvieron resoluciones que ordenaban su reinstalación en sus puestos de trabajo, así como el pago de salarios y prestaciones.

Sin embargo, según la Fiscalía, la exedil y el concejo municipal no acataron las resoluciones judiciales.