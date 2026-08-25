Juicio contra ex alcalde de Apopa

Continúa el juicio contra el exalcalde de Apopa, José Elías Hernández, acusado de negociaciones ilícitas por presuntas compras irregulares realizadas entre 2012 y 2016, cuando estaba al frente de la municipalidad, junto a él también son procesados Miguel Arcenio Alfaro Tobar y Juan Carlos Flores Chávez.

De acuerdo con el fiscal del caso, este proceso judicial ya ha derivado en sentencias condenatorias contra más de 20 personas implicadas.

La Fiscalía presentó prueba testimonial, pericial y documental en contra de los imputados, entre las evidencias se encuentran al menos 23 audios de llamadas, en la que se vio involucrada la esposa del exalcalde, quien ya fue condenada por su participación en un intento de manipulación de testigos.

El juicio continúa en el tribunal tercero de sentencia de San Salvador, donde se deberá determinar la responsabilidad de los tres imputados.