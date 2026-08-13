Juicio contra estructura de la MS que operaba en Santa Ana

Una estructura de la MS está siendo procesada en Santa Ana tras ser acusados de cometer varios delitos, entre ellos la extorsión que realizaron a diversos comerciantes a quienes amenazaron de muerte.

24 miembros de miembros del programa Hollywood de la MS enfrentan vista pública, tras ser acusados de proposición y conspiración de homicidio, además de agrupaciones ilícitas, entre los acusados se encuentran tres corredores de la clica, la cual operó en diversos sectores de Santa Ana.

La Fiscalía agregó que a los imputados también se les atribuye el delito de extensión, ya que amenazaban de muerte a las víctimas, sino les entregaban fuertes cantidades de dinero.

Durante la audiencia hubo 20 reos presentes, dos cuentan con medidas alternas a la detención y dos están prófugos de la justicia. Se prevé que la audiencia finalice esta semana.