Juicio contra estructura de la MS que operaba en Santa Ana

24 miembros de miembros del programa Hollywood de la MS enfrentan vista pública, tras ser acusados de proposición y conspiración de homicidio, además de agrupaciones ilícitas, entre los acusados se encuentran tres corredores de la clica, la cual operó en diversos sectores de Santa Ana.

La Fiscalía agregó que a los imputados también se les atribuye el delito de extensión, ya que amenazaban de muerte a las víctimas, sino les entregaban fuertes cantidades de dinero.

Durante la audiencia hubo 20 reos presentes, dos cuentan con medidas alternas a la detención y dos están prófugos de la justicia. Se prevé que la audiencia finalice esta semana.