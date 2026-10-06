Jueza condena a cadena perpetua sin libertad condicional a hombre por asesinato de su esposa

La jueza Janine Pratt condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a Caleb Flynn por el asesinato de su esposa Ashley.

El condenado también recibió dos penas obligatorias de tres años en prisión por cargos relacionados con el uso de arma de fuego.

Pratt le dijo a Flynn que sus acciones fueron abominables y que utilizó su posición en la iglesia para manipular a otros.

El condenado, vestido con un uniforme penitenciario naranja y esposado, lloró al escuchar la decisión. Negó haber matado a su esposa y se disculpó por sus comentarios odiosos sobre ella.

Afirmó que seguirá luchando para demostrar su inocencia mientras el señor se lo permita. También pidió perdón a la familia de Ashley y se dirigió a sus hijas.