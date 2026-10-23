Juez en Nuevo México ordena a Meta pagar 25 mil millones por engañar a los usuarios

Un juez en Nuevo México ordenó a Meta pagar 25 mil millones de dólares por engañar a los usuarios sobre sus prácticas de privacidad. La decisión representa una de las mayores sanciones judiciales impuestas a una empresa tecnológica.

El caso está relacionado con el escándalo de Cambridge Analytica, que se conoció en 2018. La empresa, que entonces se llamaba Facebook, reveló que la firma de análisis político había obtenido indebidamente información privada de hasta 87 millones de usuarios.

Esa firma utilizó los datos para elaborar perfiles de votantes estadounidenses. Nuevo México demandó a Facebook en el 2021 y la acusó de manejar de forma inadecuada la información personal de los residentes del estado.