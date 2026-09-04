Juez declara nulo juicio contra enfermera acusada de matar a sus 3 hijos en Massachusetts

Un juez de Massachusetts declaró nulo el juicio contra Lindsay Clancy, de 36 años, ex enfermera acusada de asesinar a sus tres hijos Cora (5), Dawson (3) y Callan (8 meses), luego de que el jurado no lograra llegar a un veredicto unánime tras deliberar durante varios días.

La acusada no niega haber estrangulado a los menores en el sótano de su domicilio familiar en enero de 2023, pero su defensa argumentó que padecía psicosis posparto en el momento de los asesinatos y de su posterior intento de suicidio, por lo que no debía ser considerada penalmente responsable.

La fiscalía sostiene que los crímenes fueron premeditados. Clancy enfrentará un nuevo proceso judicial.