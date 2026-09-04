Juez declara nulo juicio contra enfermera acusada de matar a sus 3 hijos en Massachusetts

La acusada estranguló a sus hijos en enero de 2023 en el sótano de su casa.

Un juez de Massachusetts declaró nulo el juicio contra Lindsay Clancy, de 36 años, ex enfermera acusada de asesinar a sus tres hijos Cora (5), Dawson (3) y Callan (8 meses), luego de que el jurado no lograra llegar a un veredicto unánime tras deliberar durante varios días.

La acusada no niega haber estrangulado a los menores en el sótano de su domicilio familiar en enero de 2023, pero su defensa argumentó que padecía psicosis posparto en el momento de los asesinatos y de su posterior intento de suicidio, por lo que no debía ser considerada penalmente responsable.

La fiscalía sostiene que los crímenes fueron premeditados. Clancy enfrentará un nuevo proceso judicial.