Juez de Nuevo México ordena a Meta pagar 25 mil millones de dólares por engañar a usuarios

Un juez de Nuevo México ordenó a Meta pagar 25 mil millones de dólares por presuntamente engañar a los usuarios sobre la protección de sus datos personales. La resolución emitida el miércoles 21 de octubre se produjo tras el veredicto de un jurado.

La sanción contra Meta se relaciona con el escándalo de Cambridge Analytica, firma que obtuvo información personal de hasta 87 millones de usuarios sin su consentimiento.

Un jurado determinó en septiembre que Facebook había cometido más de 43 millones de infracciones a las leyes de protección al consumidor del Estado.

Los miembros del jurado consideraron engañosas 26 de las 29 declaraciones analizadas sobre privacidad. Meta ha cuestionado el cálculo de las infracciones y sostiene que la sanción propuesta era excesiva.