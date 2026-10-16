Jude Bellingham renueva con el Real Madrid hasta 2031

El futbolista inglés Jude Bellingham habría llegado a un acuerdo para renovar su contrato con el Real Madrid hasta junio de 2031. La directiva madridista y el centrocampista alcanzaron este entendimiento para ampliar por dos años el vínculo que originalmente terminaba en 2029.

El nuevo acuerdo contemplaría una mejoría salarial en reconocimiento al impacto del centrocampista dentro y fuera de la cancha.

Bellingham llegó en 2023 procedente del Borussia Dortmund. Desde entonces se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados del conjunto merengue por su capacidad ofensiva, despliegue físico y liderazgo. Con esta renovación, el Real Madrid busca asegurar la continuidad de una de sus principales figuras.