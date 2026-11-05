Jóvenes reciben capacitación para proyectos innovadores de emprendimiento

Son más de 200 jóvenes de 17 instituciones de educación superior de El Salvador, que participaron en un programa formativo para la creación de emprendimientos innovadores, entre ellos está Nayeli Guzmán, quien junto a su equipo desarrolló una plataforma digital orientada a la salud mental.

Mientras que Saraí Palacios, estudiante de la Universidad Luterana Salvadoreña junto a su equipo, creó una plataforma digital relacionada con la educación financiera.

Y es que fueron alrededor de 3 semanas que estos jóvenes recibieron diversos talleres y asesorías para fortalecer y estructurar sus propuestas, una iniciativa impulsada por el Banco Centroamericano de Integración Económica, el gobierno de Alemania a través de KFW y la Unión Europea.

Las tres propuestas más innovadoras recibirán recursos económicos que van desde los $400 hasta los $1,000 para impulsar su desarrollo.