José Mourinho regresa al Real Madrid como entrenador hasta 2029

José Mourinho fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del Real Madrid en un acto privado celebrado este martes en la Ciudad Real Madrid, acompañado por el presidente Florentino Pérez y el presidente de honor José Martínez Pirri, donde firmó un contrato que lo vincula al conjunto blanco hasta junio de 2029.

El técnico portugués inicia así su segunda etapa al frente del equipo merengue, 13 años después de haberlo dirigido entre 2010 y 2013, período en el que conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

«Esto es volver a casa», aseguró Mourinho, quien también reconoció que este regreso tiene un componente emocional mayor que su primera llegada al club y asume esta nueva etapa como una misión para construir una cultura basada en el trabajo, la responsabilidad y la ambición.