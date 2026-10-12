Alrededor de 800 personas voluntarias se sumaron desde temprano a una jornada de limpieza en el río Grande en San Miguel. Con rastrillos y bolsas en mano, los participantes estaban dispuestos a recolectar la mayor cantidad de desechos posible.

Los habitantes de las comunidades aledañas aseguran que la contaminación ha generado afectaciones debido a la proliferación de zancudos que según señalan, han enfrentado durante varias semanas.

Y es que además del retiro de desechos sólidos, se realizaron jornadas de fumigación, atención médica y espacios recreativo para los niños.

Representantes de la Coordinadora Nacional de Medio Ambiente manifiestan que seguirán implementando en otros sectores aledaños al río, estas iniciativas en coordinación con las instituciones del estado.