Desde hace 25 años, Martha fue diagnosticada con diabetes, tras comenzar a sentir malestares en su cuerpo, como dolores de cabeza constantes, sed excesiva y aumento del apetito. Ella asegura que ese diagnóstico marcó un antes y un después en su rutina diaria. Ahora afirma que conocer métodos para regular la azúcar ha sido clave para su tranquilidad.

Solo en El Salvador se estima que más de 1 millón de personas viven con diabetes. Más del 13% corresponde a adultos y más de 800,000 tienen trastornos metabólicos. Este es también el caso de Delmi, quien, por predisposición genética, adquirió la enfermedad desde los 13 años, cuando fue diagnosticada además con síndrome de ovario poliquístico. Concientizar y brindar acompañamiento es justo lo que busca la Asociación Salvadoreña de Diabetes, que semanalmente realiza reuniones en diferentes puntos del país para mejorar la calidad de vida de los pacientes y prevenir complicaciones médicas.