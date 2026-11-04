La película «Ebenezer: Los Fantasmas de Navidad» llega a los cines con una nueva adaptación del clásico de Charles Dickens.

La historia sigue a Ebenezer Scrooge, un hombre avaro y solitario que desprecia la Navidad y permanece indiferente al sufrimiento de los demás.

Durante una misteriosa Nochebuena, una presencia sobrenatural lo obliga a enfrentarse a su pasado, sus decisiones y las consecuencias de su comportamiento.

A través de un inquietante viaje, Scrooge descubrirá que todavía existe la posibilidad de cambiar su destino.

La película está protagonizada por Johnny Depp y dirigida por Ti West. La adaptación combina fantasía, misterio y una atmósfera oscura de terror psicológico en una historia sobre la culpa y la redención.

El personaje de Scrooge es un clásico de la temporada navideña y ya tuvo versiones previas en cine y televisión.