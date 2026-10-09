John Cena y Jessica Biel protagonizan Matchbox The Movie con acción y toques de humor

John Cena y Jessica Biel protagonizan Matchbox: The Movie, una película de acción y humor inspirada en los carritos de colección. El filme también cuenta con las actuaciones de Arturo Castro y Sam Richardson, y está dirigido con una mezcla de adrenalina y momentos de humor.

La película sigue el reencuentro de un grupo de amigos de infancia que queda involuntariamente en medio de una misión para recuperar una ojiva nuclear. Parte de la infancia de John Cena transcurrió jugando con los carritos Matchbox, lo que facilitó su decisión de ponerse detrás del volante.

Los carritos nacieron luego de que el ingeniero inglés Jack O’Dell diseñara el primer modelo para cumplir las reglas de una escuela británica. Esa escuela, allá por 1952, solo aceptaba juguetes que cupiesen en una caja de fósforos. De ahí proviene el nombre Matchbox y el tamaño reducido de los vehículos de colección.