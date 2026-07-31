J.K. Rowling: la historia detrás del nombre de la creadora de Harry Potter

La saga de siete novelas sobre el joven hechicero se publicó en 1997 y fue un éxito global.

Joanne Rowling, conocida mundialmente como J.K. Rowling, es la escritora británica que creó la saga Harry Potter, una serie de siete novelas que comenzó con Harry Potter y la piedra filosofal, publicada en 1997, y que se convirtió en un fenómeno mundial de la literatura y el cine.

Cuando publicó el primer libro, Rowling era madre soltera y atravesaba dificultades económicas. Firmó la obra con las iniciales J.K. y añadió la letra «K» en homenaje a su abuela, pese a que no tiene segundo nombre.

La historia del joven aprendiz de hechicero dio origen a una exitosa franquicia cinematográfica y convirtió a la autora en una de las escritoras más reconocidas del mundo. Su obra ha marcado a generaciones de lectores.