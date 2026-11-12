Jesse & Joy enfrentan disputa legal por el nombre del dúo

Jesse & Joy, el dúo mexicano formado por los hermanos Jesse y Joy, enfrenta una disputa legal por los derechos sobre el nombre del grupo.

El guitarrista y compositor decidió apartarse del proyecto musical en plena gira. Ahora busca asesoría legal por el uso de la marca.

El músico también fue consultado sobre las regalías que podría recibir su hermana Joy, vocalista principal del dúo, por interpretar las canciones como solista.

«Mi participación siempre estará ahí en toda mi música», declaró al referirse a su aporte en las composiciones.

Sin embargo, no confirmó si existe un acuerdo para que la artista le pague regalías por interpretar esos temas en sus conciertos.

La disputa se centra en quién tiene los derechos sobre el nombre Jesse & Joy.