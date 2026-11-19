Jennifer López reveló en una entrevista que acudió a terapia tras su separación con Ben Affleck. La cantante confesó que llegó a sentir que estaba arruinándolo todo con sus fracasos amorosos.

La actriz y cantante de cincuenta y siete años reconoció que se sintió muy desanimada sobre sus decisiones sentimentales. Indicó que una conversación con su terapeuta la ayudó a mirar la situación desde otra perspectiva.

Explicó que repetir ciertas situaciones fue como aprender lo mismo una y otra vez. Señaló que con el tiempo comprendió que lo importante no era únicamente lo que las otras personas hicieron, sino también reconocer su propia participación en esas experiencias.

Durante ese proceso decidió buscar ayuda profesional porque sentía que estaba arruinándolo todo. Según contó, su terapeuta le dijo que era muy joven y que siguiera adelante, descubriéndose y aprendiendo a amar cada parte de sí misma.