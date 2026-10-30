Jennifer Lawrence presenta MES, su marca de cuidado capilar con tres productos para reparar, revitalizar y dar volumen

Jennifer Lawrence presentó MES, su propia marca de cuidado capilar, desarrollada junto a la ingeniera química y bióloga Jasmina Aganovic y la compañía Arcaea.

La línea debutó el 27 de octubre con tres productos pensados para reparar, revitalizar y dar volumen al cabello.

La actriz luce espectacular en una nueva sesión fotográfica para la revista The Cut, pero detrás de estas imágenes también hay un nuevo capítulo empresarial.

Lawrence contó que su interés nació después de años de someter su melena a los cambios y exigencias de los rodajes.

Así, la intérprete incursiona en el sector del cuidado capilar con una propuesta desarrollada junto a especialistas y una compañía del rubro.